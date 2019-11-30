كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحرير الفلسطينية تتهم إسرائيل بإحكام السيطرة على القدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت منظمة التحرير الفلسطينية، اتهاما لإسرائيل بإحكام السيطرة على مدينة القدس بالتوسع الاستيطاني لفصلها عن محيطها الفلسطيني.

وحذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في المنظمة في تقرير له، من خطورة سعي وزارة الإسكان الإسرائيلية لإعادة التخطيط لإقامة حي استيطاني جديد على أراضي مطار قلنديا المهجور لتوسيع مستوطنة "عطروت" شمال القدس.

وأوضح التقرير، أن مخطط الحي الاستيطاني المذكور يشمل 11 ألف وحدة سكنية تمتد على نحو 600 دونم من المطار ومصنع الصناعات الجوية حتى حاجز قلنديا العسكري الذي يفصل القدس عن الضفة الغربية.

وأضاف أن المخطط يتضمن حفر نفق تحت حي (كفر عقب) من أجل ربط الحي الجديد بتجمع المستوطنات الشرقي.

وبحسب التقرير بدأت الحكومة الإسرائيلية في الأسابيع الماضية ببناء 176 وحدة استيطانية في مستوطنة "نوف تسيون"، المقامة على سفوح جبل المكبر جنوب القدس.