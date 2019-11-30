كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تحظر "الأخبار المزيفة" التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الصين قواعد جديدة، تحظر على مزودي الفيديو والصوت عبر الإنترنت استخدام الذكاء الاصطناعي (AI)، وتقنيات الواقع الافتراضي لإنتاج "أخبار مزيفة".

وقالت اللائحة التي نشرت من قِبل هيئة الفضاء السيبراني في الصين، إن "مزودي ومقدمي خدمات الفيديو والصوت عبر الإنترنت"، لا يُسمح لهم "باستخدام تقنيات جديدة، مثل التعلم العميق والواقع الافتراضي لإنشاء وتوزيع وبث "أخبار مزيفة".

لقد تم تعميم "الأخبار المزيفة"، على أنها تعني أي شيء من خطأ إلى محاكاة ساخرة أو سوء تفسير متعمد للحقائق، وتدخل القواعد حيز التنفيذ في 1 يناير 2020.

وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية (CAC)، إن عدم اتباعها يمكن اعتباره جريمة جنائية، دون تقديم تفاصيل عن العقوبات.

وتتطلب القواعد مقاطع فيديو ومقاطع صوتية يتم إنتاجها باستخدام الذكاء الاصطناعي أو تقنيات الواقع الافتراضي؛ لتحمل المستخدمين تسميات واضحة.

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وتشدد اللوائح بشكل خاص على مخاطر التكنولوجيا، التي تتعامل مع مقاطع الفيديو لتظهر أصلية ولكنها تصور الأحداث أو الكلام، الذي لم يحدث مطلقًا.

حذرت سلطة الفضاء الإلكتروني من أن تقنيات "Deepfake" يمكن أن "تعطل النظام الاجتماعي وتنتهك مصالح الناس، وتخلق مخاطر سياسية وتؤثر سلبًا على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي".

وتزايدت المخاوف بشأن المخاطر العميقة منذ حملة الانتخابات الأمريكية لعام 2016، والتي شهدت استخدامًا واسعًا للتضليل على الإنترنت، وفقًا لتحقيقات الولايات المتحدة.

وقالت أعلى هيئة تشريعية بالصين، في وقت سابق من هذا العام، إنها تفكر في جعل تقنية "DeepFake" غير قانونية.