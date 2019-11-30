عصبة الأبطال – الوداد يُنهي الجولة الأولى مُنهزما أمام الاتحاد الجزائري

أنهى فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم الجولة الأولى من المباراة التي يحل فيها ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري، منهزما بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع بينهما حاليا، بملعب “مصطفى تشاكر” في البلدية، في إطار أولى مباريات المجموعة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ولم يمهل الفريق الجزائري ضيفه المغربي سوى 6 دقائق ليفتتح حصة التسجيل، بواسطة اللاعب عبد الكريم زواري، الذي استغل ارتباكا في الدفاع وسوء إبعاد من المدافع إبراهيما كومارا.

الوداد، احتكر الكرة في جل أطوار هذا النصف الأول، وحاول الوصول لمرمى الحارس زيماموش، غير أن محاولات أيوب الكعبي ومجهودات بديع أووك لم تتحول لفرص خطيرة أو أهداف.

في الجهة المقابلة، ظل الفريق الأحمر والأسود، يعتمد على أسلوب الركون للخلف مع الاعتماد على الكرات المضادة، دون إضافة أهداف جديدة.

لينتهي النصف الأول بتقدم الفريق الجزائري بهدف دون رد