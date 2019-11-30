ياسين أحجام: يوسف الجندي هو المسؤول عن إشاعة “البرتقالة المرة 2”-فيديو

أكد الفنان ياسين أحجام، أن العمل الذي تم الترويج له أنه جزء ثان من فيلم “البرتقالة المرة”، هو مسلسل جديد بعنوان الإرث، ولا علاقة له بالفيلم المذكور.

وقال ياسين أحجام أن وجود الممثل يوسف الجندي في المسلسل جعل الجمهور يعتقد أن للأمر علاقة بفيلم البرتقالة المرة.

وكان يوسف الجندي قد مازح الجمهور بالإشارة في صورة من كواليس المسلسل الجديدة، لعبارة ” البرتقالة المرة2″ ما جعل الجمهور يتحدث عن جزء ثان لواحد من أنجح الأفلام المغربية، كون الجندي كان بطله.

وعبر أحجام عن فخره بالمشاركة في مهرجان مراكش باعتباره مهرجانا عريقا، وذو إشعاع عالمي.