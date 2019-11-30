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شاهد .. هطول أمطار غزيرة عى مدينة قصيعر بساحل حضرموت

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 30 نوفمبر 2019

منّ الله على مدينة قصيعر بساحل حضرموت، اليوم السبت، بهطول أمطاراً غزيرة .

 

وتظهر الصور تجميع مياه الأمطار على أطراف الشوارع العامة والفرعية وفي الأحياء الشعبية .

 

وأوضحت جهات الطقس أن منسوب الأمطار بلغ 9 ملم، فيما بدأ بعض المواطنين التعامل مع تراكم المياه حتى لا يتسبب الأمر في توقف الحياة داخل المدينة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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