شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. هطول أمطار غزيرة عى مدينة قصيعر بساحل حضرموت والان مع التفاصيل

السبت 30 نوفمبر 2019 منّ الله على مدينة قصيعر بساحل حضرموت، اليوم السبت، بهطول أمطاراً غزيرة .

وتظهر الصور تجميع مياه الأمطار على أطراف الشوارع العامة والفرعية وفي الأحياء الشعبية . وأوضحت جهات الطقس أن منسوب الأمطار بلغ 9 ملم، فيما بدأ بعض المواطنين التعامل مع تراكم المياه حتى لا يتسبب الأمر في توقف الحياة داخل المدينة. Advertisements

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