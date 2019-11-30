اليمن.. الجنوبيون يشعلون تويتر بـ" #نوفمبر_استقلال_الجنوب " .. فماذا قالوا ؟!

السبت 30 نوفمبر 2019

أشعل نشطاء ومغردون جنوبيون، موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، بهاشتاج "نوفمبر استقلال الجنوب" والذي تم إطلاقه بالتزامن مع إحتفالات الجنوب بالذكرى الـ52 لتحقيق الإستقلال الوطني في الثلاثين من نوفمبر عام 1967م .



وتفاعل المغردون والنشطاء مع الهاشتاج الذي يهدف إلى إيصال رسالة للعالم بإن هذا اليوم يمثل بداية لإستقلال الجنوب الثاني، في تأكيد على إنتهاء الوحدة اليمنية التي قامت بين الشمال والجنوب في 22 مايو 1990م .

وعبر النشطاء، في الهاشتاج عن عظمة هذا اليوم الذي تزامن مع إنتصارات كبيرة لشعب الجنوب عسكرياً وسياسياً بقيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي .. مؤكدين إلى أن هذه المناسبة تحل هذا العام والجنوب في منعطف هام، خصوصا وانهُ يشكل أهمية استراتيجية للعالم، وكل الأنظار تتجه صوبه.

يقول الناشط عبدالصمد باوزير، "إلى أولئك الذين ينتظرون منا العودة إلى باب اليمن نخبرهم بأن شعبنا الجنوبي لن يتنازل عن حقه في الحرية والاستقلال، وأنه واثق بأنه سيسترد حقه بإقامة دولته الجنوبية المستقلة وعاصمتها عدن تحت قيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي ورئيسه القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي" .

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وأضاف "كانوا يراهنون على انقسام الجنوبيين وتفتتهم حتى جاء اليوم ال٣٠ من نوفمبر المجيد ليُكذب الواقع توقعاتهم فأدهشوا العالم بشجاعتهم في مجابهة الموت مقابل استقلالهم وعودة دولتهم الجنوبية المستقلة واثبتوا بحقٍّ أنهم شعب عظيم وأبيٌ وفيٌ وشجاع" .

أما نجل الرئيس الجنوبي السابق، هاني علي سالم البيض فعلق على الهاشتاج قائلاً، "احر التهاني بالذكرى ال52 للاستقلال الوطني الاول وتحية إجلال وعرفان لكل شهيد وفقيدا ومناضلا لازال حيا صنع فجر نوفمبر المجيد كل عام ونتم بخير" .. مضيفاً بقله "ومعاً لتحقيق الاستقلال الثاني الناجز .. للجنوب وباْذن الله قريبًا" .

بدوره د صدام عبدالله، قال "مثل ما قدم الآباء والاجداد تضحيات لنيل الاستقلال في ٣٠ نوفمبر اخذ الأبناء بنفس النهج ومنذ عام ٩٤ وهم يقدمون الشهيد بعد الشهيد في سبيل الوصول للاستقلال الثاني واستعادة الدولة تجسيدا للاهداف التي سألت الدماء لأجلها .النصر للجنوب الرحمة للشهداء #نوفمبر_استقلال_الجنوب" .

أما الناشط فضل محسن الشطيري فقال، سلام ياصانع نوفمبر وآخر جندي بريطاني .. انتم صنعتم فجره الاول واحنا سنصنع فجره الثاني" .