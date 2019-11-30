جندي يمني يروي بطولات أول شهيد للإمارات في معركة عدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الجندي اليمني علي فضل الطيار، يكشف عن تفاصيل استشهاد الملازم عبدالعزيز الكعبي، أول شهيد لدولة الإمارات في معركة تحرير عدن من مليشيا الحوثي عام 2015.

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