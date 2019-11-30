لوحة وفاء لأول شهداء الإمارات في اليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقديراً وعرفاناً لدور دولة الإمارات في مساعدة الشعب اليمني، رسمت الفنانة اليمنية شذى باعبيد لوحة لأول شهداء دولة الإمارات باليمن، الملازم عبدالعزيز الكعبي، الذي استشهد خلال معركة تحرير عدن في 16 يوليو 2015.
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