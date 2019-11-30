سفيرة الإمارات بهولندا: الفوز بعضوية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دليل نجاح دبلوماسيتنا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتبر السفيرة الدكتورة حصة عبدالله العتيبة، الحاصلة على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال والماجستير في الإدارة، مثالاً مشرفاً لابنة الإمارات، فهي تشغل منصب سفيرة الإمارات لدى المملكة الإسبانية منذ عام 2008.
خلال عملها كسفيرة استطاعت أن تحقق الكثير من الإنجازات، ومن أهمها إبراز صورة المرأة الإماراتية والعربية بشكل إيجابي أمام الغرب، فمثلت ابنة الإمارات في مختلف المحافل الدولية، وأثبتت للعالم أن المرأة الإماراتية مثقفة، وهي قادرة على العمل الدبلوماسي والتمثيل الدولي.
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