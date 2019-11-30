شكرا لقرائتكم دعوة مثيرة للجدل.. وزير سياحة تونس يمنح جوازات لليهود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحدثت دعوة وجهّها وزير السياحة التونسي، روني الطرابلسي، إلى السلطات العليا في البلاد، بمنح جوازات سفر لليهود التونسيين المقيمين في إسرائيل وتمكينهم من الجنسية التونسية، جدلا واسعا في البلاد، واعتبرها البعض خطوة تستوجب إقالته.

ودافع الطرابلسي عن اليهود المستقرين في إسرائيل من أصول تونسية، وقال إن لهم الحق في العودة إلى بلدهم والحصول على جوازات سفر لتسهيل دخولهم، مشيرا إلى أن 90% من الحجيج اليهود القادمين سنويا إلى معبد الغريبة بجربة للقيام بطقوسهم الدينية من إسرائيل هم من أصول تونسية.

وأشار روني الطرابلسي، في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية، إلى أن الحجيج اليهود القادمين من فلسطين المحتلة ''لا يدخلون بجوازات سفر إسرائيلية وإنما يتم منحهم تراخيص دخول عند الجمارك أو يدخلون بجواز السفر الثاني، وهذا الأمر شائع منذ حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة".

وتحدّث الطرابلسي عن مخاوف من تراجع القطاع السياحي العام المقبل، بعد تصريحات الرئيس قيس سعيّد في حملته الانتخابية، بمنع دخول اليهود القادمين من إسرائيل بجوازات السفر الإسرائيلية إلى معبد الغريبة، وإمكانية تأثيرها على الاحتفالات السنوية في هذا المعبد اليهودي الواقع في جزيرة جربة شرق البلاد.

شعائر دينية

وقال الطرابلسي إن "السياسة لا دخل لها في الديانة، يتعلق الأمر بممارسة شعائر دينية، ويجب أن نفتح الأبواب لكل اليهود"، مضيفا أن "الرئيس قال إنه ليس لديه مشكلة مع اليهود، لا أعتقد أن هذا المشكل سيطرح في الأعياد الدينية في معبد الغريبة".

واحتلّت تصريحات الطرابلسي، السبت، مساحة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من دافع على دعوة الوزير مشيرين إلى جهوده في إحياء قطاع السياحة وتطويرها، ومن انتقدها معتبرا أنها خطوة نحو التطبيع.

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معبد الغريبة

التونسيون شعب واحد

وفي هذا السياق، عبّر الصحافي زياد الهاني، عن مساندته طلب الوزير روني الطرابلسي تمكين المواطنين التونسيين اليهود الذين يعيشون في إسرائيل من الجنسية التونسية، مؤكدا أن التونسيين شعب واحد مهما تفرقت بهم السبل، وتونس الخالدة تبقى وطنهم إلى الأبد.

معبد الغريبة

في المقابل، انتقد الصحافي وليد الفرشيشي موقف الهاني، وتساءل قائلا "هل من تخلّى عن جنسيته التونسية وتجنّد في جيش الاحتلال وخدم فيه وشرّد الفلسطينيين وهجرهم من قراهم ورمّل نساءهم ويتّم أطفالهم، يستحقّ أن يقال عنه إنّه تونسي، وإن هذه الأرض أرضه يعود إليها متى تشاء؟ هل أصبح التطبيع وجهة نظر نحاجج بها؟".

إقالة وزير السياحة

ومن جانبه، طالب النائب عن حركة الشعب خالد الكريشي، رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، بإقالة وزير السياحة روني الطرابلسي فورا لدعواته العلنية إلى منح جوازات سفر تونسية والجنسية التونسية لليهود التونسيين الذين هاجروا طوعا واستقروا بإسرائيل.

وكتب في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك قائلا: "لم نكن مخطئين حين وصفناها بأنها حكومة الفشل والتطبيع والإقصاء".

وتلاحق تهم التطبيع روني الطرابلسي منذ تعيينه عام 2018 وزيرا للسياحة، باعتباره يهودي الديانة، وهو الأمر الذي ينفيه الطرابلسي دائما.

وكل عام، تستقبل جزيرة جربة آلاف اليهود من كل أنحاء العالم لأداء طقوس دينية في "معبد الغريبة" الواقع في جزيرة جربة السياحية، حيث يواظب قطاع واسع من يهود تونس المقيمين في الخارج على زيارتها لرؤية أقاربهم الذين ما زالوا متشبثين بالبقاء داخل بلدهم الأم.