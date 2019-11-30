صالحي: سنواصل تخصيب اليورانيوم بفوردو رغم استئناف العقوبات الأميركية

أعلن رئيس المنظمة ال​إيران​ية للطاقة الذرية ​علي أكبر صالحي​ أن "عمليات تخصيب اليورانيوم في منشأة "فوردو" ستتواصل على الرغم من إعادة فرض ​الولايات المتحدة​ ​عقوبات​ عليها"، مشيراً إلى أن "​طهران​ سبق أن قلصت عدد أجهزة الطرد المركزي في المنشأة من ألفين حتى 1044 جهازا بعد المفاوضات النووية".

ولفت إلى أن "الدول الأوروبية الموقعة على ​الاتفاق النووي​ طلبت من إيران عدم استخدام المنشأة إطلاقا، وأعلنت طهران ردا على ذلك أنها "لا تستغني" عن فوردو، مع الاحتفاظ بتلك الأجهزة فيها"، مشيراً إلى ان "عمليات تخصيب اليورانيوم في المنشأة استؤنفت بسبب "عدم التزام الأوروبيين بتعهداتهم وستتواصل ما لم يطبقوها"، مضيفاً "إيران تخصب الآن يوميا 550 غراما من المادة النووية، مقارنة مع ستة كيلوغرامات يوميا قبل توقيع الاتفاق النووي".