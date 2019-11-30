رئيس غينيا وولي عهد أبوظبي بحثا بعلاقات الصداقة والتعاون وسبل تطويرها

التقى ولي عهد ​أبوظبي​ الشيخ ​محمد بن زايد آل نهيان​، في أبوظبي، رئيس ​غينيا​ ​ألفا كوندي​، الّذي يزور البلاد حاليًّا لحضور منافسات "جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1- الجولة الختامية لبطولة العالم 2019" الّتي تستضيفها العاصمة أبوظبي في حلبة مرسى ياس.

وبحثا بعلاقات الصداقة الّتي تجمع البلدين وأوجه التعاون بينهما، وسبل تنميته وتطويره بخاصّة في المجالات الاقتصاديّة والاستثماريّة والتنمويّة الّتي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما، وتدفع التنمية المستدامة بجوانبها كافّة. كما استعرض الجانبان القضايا الإقليميّة والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من المواضيع الّتي تهمّ البلدين.