رعد: مع الناس بمكافحة الفساد وتشريع القوانين التي تضبط مسارب السرقة واللصوصية

أكد رئيس ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​محمد رعد​ "أننا مع الناس في ​مكافحة الفساد​ وتشريع القوانين التي تضبط مسارب السرقة واللصوصية والهدر في ​المال​ العام ومحاكمة الفاسدين واسترداد ​الأموال المنهوبة​ ومع النزاهة والشفافية في أداء الإدارة و​القضاء​ والمسؤول في المؤسسة العامة ونعتبر انفسنا نمثل الشريحة الصادقة التي غصت بها حركة الناس في الآونة الأخير ونحن حريصين ان تتشكل ​حكومة​ من كل المكونات وتتفاهم كل المكونات".

وخلال اللقاء السياسي الذي أقامه "​حزب الله​" في حسينية بلدة حومين الفوقا، حيا رعد "شعبنا الذي عبر عن سخطه للحكومات السابقة واعتبر ذلك هزة عصا من الشعب هذه الحركة التي قام بها الناس لم تذهب سدا، فكل ​العالم​ اليوم تتحسس رقابها وخائفة من مراقبة الناس وليس فقط النواب وهذا شيئ يشكل عنصر ضاغط لتحقيق مزيد من التفكير بمصالح الناس وليس المصالح الخاصة"، مشيراً إلى "إننا لا نريد ان نصفي حساباتنا مع احد ولكن لا نقبل لاحد ان يصفي حساباته مع آخر لأنه لن يكون هناك بلد ولا دولة وبكل حرص ومحبة نقول ان هناك أخطاء كثيرة حصلت في هذا البلد ولأن هذا البلد بلدنا سنمنع أي قوى اجنبية ان تأتي لمصادرة قرارنا الوطني نحن يجب ان نأخذ القرار حتى ولو كنا خاطئين بالقرار لأنه اذا نحن اخذنا قرار واخطأنا نحن قادرين على تصحيحه والغير اذا اخذ قرار من الصعب تصحيحه".

ولفت إلى "إننا الآن في مرحلة صياغة حكومة تعود وتحمل منهجية جديدة في التعاطي مع القانون مع الناس مع مصالح الوطن وهذه المنهجية ​الجديدة​ هي التي ستراقبها الناس والنواب وتوضع قوانين على أساسها لنتمكن من تجاوز هذه المرحلة الصعبة".