مسيرة طالبية جابت شوارع طرابلس حاملة علما لبنانيا كبيرا

انطلقت مسيرة طالبيّة من مدخل ​طرابلس​ الجنوبي، وجابت شوارع المدينة مرورًا ب​شارع عزمي​ وبولفار فؤاد شهاب، وصولًا إلى ​ساحة عبد الحميد كرامي​ (النور)، تحمل علمًا لبنانيًّا كبيرًا وتتقدّمها سيارات تبثّ عبر المكبرات الأغاني الوطنية وهتافات مطالبة بالتغيير، وسط مواكبة من ​القوى الأمنية​.

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