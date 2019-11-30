قطع الطريق الفرعية في البداوي بعد إغلاق الأوتوستراد

عمد شباب وشابات وأمهات الموقوفين في قضية أعمال الشغب في ​طرابلس​، إلى قطع الطريق الفرعية المحاذية للأوتوستراد في ​البداوي​ بعد إغلاقه، ممّا تسبّب بازدحام السير.



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