صفي الدين: البلد اذا انهار كل اللبنانيين سيتأذون والا سيندم البعض ولا ينفع عندئذ الندم

دعا رئيس المجلس التنفيذي في "​حزب الله​" السيد ​هاشم صفي الدين​ ال​لبنان​يين "في ان ينتظروا بعد شهر ونصف من ​الاحتجاجات​ بواقعية وبأن لا يبيعهم احد الأحلام والخيالات والاوهام وفي ان يحدد كل طرف ما الذي يجب أن يفعله في لبنان من أجل ايجاد مخرج بعد كل الازمات، لأن البلد اذا انهار كل اللبنانيين سوف يتاذون، والا سيندم البعض ولا ينفع عندئذ الندم".

ولفت إلى "إننا قلنا منذ البداية في خطاب أربعين الإمام الحسين عندما تحدث الأمين العام في خطاب واضح وشجاع، ولم يكن يتحدث لفئة او ​طائفة​، صرخاتكم محقة، ولكن احذروا من الاستغلال الخارجي والسياسية ومن اخذ البلد إلى الفراغ، وبعد شهر ونصف نحن اليوم في الفراغ وهذا ما نبهنا اللبنانيين اليه كلام صفي الدين جاء خلال لقاء خاص للجسم التربوي في حسينية الإمام الخميني في ​بعلبك​".

وأكد صفي الدين إن "هناك من يتحدث عن وفود ومهما كانت الوفد فكلها من أجل مصلحتهم، ما يهمنا هو أن يبقى البلد مستقرا وما يمنع الانهيار اليوم هم ​اللبنانيون​ أنفسهم هم القادرون والمسؤولون عن ذلك باتخاذ قرار حول مصيرهم بحكومتهم لذلك تحدثنا عن الحوار والتعاون،" مشيراً إلى أن "اللبنانيين اليوم في مأزق مالي، اقتصادي ومعيشي، عندما بدأت التحركات كان ​الدولار​ بـ1650 ليرة وهو اليوم يتجاوز الألفي ليرة واذا استمر الوضع على ما هو عليه سوف تخسر ​الليرة​ المزيد ممن قوتها ما لم نتحكم بالحكمة والمصلحة".