أطلق شاب في ​الزاهرية​ - ​طرابلس​، النار على الشاب "م. ك." وهو عامل في ​بلدية طرابلس​، فأصابه في بطنه، على خلفيّة إشكال قبل يومين في ​منطقة التل​. ونُقل المصاب إلى "المستشفى الإسلامي الخيري"، فيما تُلاحق ​القوى الأمنية​ مُطلق النار.

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كانت هذه تفاصيل خبر جريح نتيجة إطلاق نار في الزاهرية- طرابلس على خلفية إشكال وقع قبل يومين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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