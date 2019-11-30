دبور التقى ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"

التقى سفير فلسطين أشرف دبور، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" يوكي موكيو بحضور مسؤولة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في لبنان امنة جبريل، مدير البرنامج الفلسطيني في اليونيسف- لبنان نزيه يعقوب ومسؤولة برنامج حماية الطفل والمرأة-البرنامج الفلسطيني بشرى المغربي.
وجرى نقاش حول جوانب العمل المشترك بين سفارة فلسطين ومنظمة اليونيسف وواقع الشراكة في مجالات التربية والصحة النفسيّة وحماية الطفل وتقييم المجالات المشتركة للعمل والتي حافظت على ديممومتها منذ بداية السبعينات وما زالت قائمة بين اليونيسف والمنظمات الفلسطينية الأهلية .
واثنى دبور على "الجهود الحثيثة والبرامج التي تنفذها اليونيسيف للأطفال الفلسطينيين والعديد من وشرائح المجتمع"، متمنياً "النجاح لممثلة اليونيسف في مهامها".
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