دبور التقى ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"

التقى سفير ​فلسطين​ ​أشرف دبور​، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" يوكي موكيو بحضور مسؤولة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في ​لبنان​ امنة جبريل، مدير البرنامج الفلسطيني في اليونيسف- لبنان نزيه يعقوب ومسؤولة برنامج حماية الطفل والمرأة-البرنامج الفلسطيني بشرى المغربي.

وجرى نقاش حول جوانب العمل المشترك بين سفارة فلسطين ومنظمة اليونيسف وواقع الشراكة في مجالات التربية و​الصحة​ النفسيّة وحماية الطفل وتقييم المجالات المشتركة للعمل والتي حافظت على ديممومتها منذ بداية السبعينات وما زالت قائمة بين اليونيسف والمنظمات الفلسطينية الأهلية .

واثنى دبور على "الجهود الحثيثة والبرامج التي تنفذها ​اليونيسيف​ للأطفال ​الفلسطينيين​ والعديد من وشرائح المجتمع"، متمنياً "النجاح لممثلة اليونيسف في مهامها".