تيمور جنبلاط: للإسراع بتشكيل حكومة تحظى بثقة الشعب وتبدد الهواجس الاقتصادية

شدّد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، خلال لقائه في قصر المختارة، وفودًا شعبيّة وأهليّة مختلفة ولا سيما من منطقة الجبل، على "ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تحظى بثقة الشعب، وتبدّد الهواجس والمخاوف الاقتصاديّة والنقديّة، وانعكاسها على الاستقرار الاجتماعي العام". وحثّ على "أهميّة تفعيل القطاع الزراعي وتدعيمه ليقوم بدوره المطلوب من أجل التخفيف عن كاهل فئة من اللبنانيين".
ودعا المواطنين ولا سيما أبناء الجبل إلى "العودة إلى الأرض وزراعتها وعدم إهمالها والتمسّك بها أكثر من أي وقت، والتآزر والتعاضد على كلّ المستويات، للحدّ من قساوة الظروف الاقتصادية".
في هذا السياق، التقى وفودًا من مشايخ وإدارة "مؤسسة المرحوم الشيخ ابو حسن عارف حلاوي" الصحيّة والاجتماعيّة والباروك والفريديس والجوار، تحدّث باسمه رئيس المؤسسة الشيخ حسان حلاوي، شاكرًا لجنبلاط "مساهماته الخيّرة لنهوض المؤسسة وتطويرها، وآخرها مشروع تعبيد الساحة والطرق المؤدية اليها".
والتقى أيضًا وفودًا من بلدات باتر وعماطور وعين زحلتا والكحلونية وعين وزين ودير بابا.
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