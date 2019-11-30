أفادت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ بأنه "ضمن إطار الخطة التي وضعتها المجموعة الخاصة في وحدة ​الشرطة القضائية​ لتوقيف المطلوبين،وبخاصةٍ الخطرين منهم على جميع الأراضي اللبنانية وبتاريخ 29/11/2019 وفي محلة الضاحية، وبعد عملية رصد وتعقب، تمكنت قوة من هذه المجموعة من توقيف على متن آلية نوع "كيا ريو" لون اسود كل من اللبنانيين ع. ط. من مواليد عام 1988 وح. ح. من مواليد عام 1983 وقد تبين ان الأول مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف وخلاصة حكم بجرم ​مخدرات​، والثاني يوجد بحقه بلاغ القاء قبض بجرم مخدرات وبتفتيشهما ضبط بحوزتهما /9/ غ قائم من مادة ​الكوكايين​، /3/ هواتف خلوية ومبلغ مالي، كما ضبطت داخل منزل ح. ح. /184/ غ من مادة الكوكايين، كمية من مادة ​حشيشة الكيف​، /3/ ​حبوب مخدرة​، ميزان حساس، علب بلاستيكية واكياس صغيرة تستعمل للترويج والتحقيق جار بإشراف ​القضاء​ المختص".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: توقيف شخصين بالضاحية بتهمة ترويج المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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