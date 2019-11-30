البزري: مسلسل الأزمات التي يعاني منه المواطن فضح مافيات الإحتكار

إعتبر ​عبد الرحمن البزري​ أن مسلسل الأزمات التي يُعاني منه المواطن قد أدى إلى فضح المافيات المسؤولة عن إحتكار مختلف المواد الحيوية والأساسية ومن يحميها ويقف خلفها، مبدياً خشيته من أزمةٍ جديدة تلوح في الأفق لتزيد من معاناة المواطنين، مضيفاً أن الطبقة الحاكمة تتصرف وكأنها غير معنية بأوضاع البلاد وأزمات الناس والضائقة التي يعيشونها.

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