شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة: الوفد يدعم السيسي لأنه رئيسا وطنيا ومصر تتعرض لمؤامرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن الوفد لم ينحن أمام أحد من قبل ولن يحدث، مشيرا إلى أن الوفد دائما ينحاز إلى الدولة وليس إلى حاكم، ولكن مصر تتعرض الآن إلى مؤامرات لذلك يدعم حزب الوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الرئيس الوطنى الذى يعمل من أجل تحقيق الأفضل للوطن والمواطن.

جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيرى حاشد لتدشين مبادرة "الوفد مع المرأة" فى الصعيد، المنعقد فى جامعة أسيوط، اليوم السبت، بحضور عدد من قيادات الوفد، وحشود من المواطنين.

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وأضاف "أبو شقة" أن الحزب عندما يدعم الرئيس السيسى فهذا من ثوابت حزب الوفد لأنه يعمل بجد وإخلاص من أجل الوطن والمواطن ولم نعط شيكا على بياض لأحد، ولكن عندما نكون أمام مشروعات قومية عملاقة تحدث كل يوم على أرض الواقع فيجب أن ندعمه.

وأوضح رئيس حزب الوفد، أن مصر تتعرض للعديد من المؤامرات وكان منها سقوط الدولة كما حدث فى دول شقيقة، ولكن الشعب المصرى كان الصخرة الصلبة التى تحطم عليها هذا المخطط وفى 30 يونيو 2013 شاهدنا خروج 33 مليون مصرى فى كل ربوع مصر من أجل حماية الدولة.

وتابع "أبو شقة" قائلا: " أن ثورة 30 يونيو هى الوجه الآخر لثورة 1919 خاصة أننا أمام جيش وطنى وشرطة وطنية فتحية لهم ولشهداء الوطن من الجيش والشرطة".