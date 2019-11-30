شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سليمان وهدان: الوفد يقود مبادرة لتشكيل ائتلاف ليبرالى سياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن حزب الوفد يقود مبادرة لتشكيل ائتلاف ليبرالى سياسى بتوجيهات من المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيرى حاشد لتدشين مبادرة "الوفد مع المرأة" فى الصعيد، المنعقد فى جامعة أسيوط، اليوم السبت، بحضور عدد من قيادات الوفد، وحشود من المواطنين.

وأكد "وهدان" أن الوفد تخلى عن مرحلة الشعارات، ويتطلع إلى مزيد من المشاركة الحقيقية فى الجهاز التنفيذى بعد تعيين نواب للمحافظين من بينهم أعضاء بالأحزاب، منهم أعضاء فى حزب الوفد، وهى المفهوم الحقيقى للمشاركة السياسية.

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وأوضح "وهدان" أن صعيد مصر وقلب الصعيد وسط هذا الجمع الذى لم يره أحد من قبل فى العمل السياسى، موجهًا التحية للإمام أحمد الطيب والبابا تواضروس، وهى تحية تتجلى فى علم حزب الوفد "الهلال مع الصليب".

وانطلقت مبادرة "الوفد مع المرأة" فى سبتمبر الماضى، برئاسة الدكتور ياسر الهضيبى، والدكتورة أميرة أبو شقة، المنسق العام، خلال مؤتمر جماهيرى حاشد بمحافظة الغربية، ثم تم تدشينها فى بورسعيد فى أكتوبر الماضى، فى إطار مبادرات حزب الوفد لدعم الوفد للدولة المصرية لبناء دولة عصرية حديثة، حيث تم توقيع عدد من البروتوكولات مع الهيئات والجهات المسئولة فى الدولة، وتوزيع عدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم المرأة المعيلة بالمحافظة.