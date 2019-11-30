شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوفد: نسعى لتشكيل حكومة موازية تعاون الحكومة الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد ، إن الحزب يسعي لتشكل حكومة موازية تكون مهمتها البحث ،والتعاون مع الحكومة الموجودة وليس ضدها وذلك هو طبيعة العمل المحترم، والمحترف حتي نصل الي افضل الحلول التي تحقق مصلحة الوطن والمواطن.

جاء ذلك خلال اطلاق مبادرة " الوفد مع المرأة " بأسيوط المنعقد في جامعة أسيوط، اليوم السبت، بحضور النائب سليمان وهدان وكيل وجلس النواب وعدد من قيادات الوفد، وحشود من المواطنين.

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وأضاف رئيس حزب الوفد، أن ميلاد حزب الوفد كان لأول مرة على يد الزعيم سعد زغلول، والميلاد الثاني كان بعودته على يد الزعيم فؤاد سراج الدين.

وأشار "أبو شقة" إلى أن الميلاد الثالث كان بإرادة الوفديين يوم 30 مارس 2018 عندما اجتمعت أغلبية الوفديين بحشد غير مسبوق ليحتل الوفد مكانة قوية وليعود لتمثيل الأمة المصرية بحق.