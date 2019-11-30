شكرا لقرائتكم خبر عن 5 جرائم ارتكبها وزير الداخلية التركي ضد المعارضة ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، واحد من الشخصيات التى يعتمد عليها أردوغان في تنفيذ جرائمه ضد المعارضة التركية، وانتهاك وقمع كل من يخالف السلطة التركية في أى أمور يتم إتخاذها ، إضافة إلى جرائمه بحق السوريين في اسطنبول، وفى الصدد نرصد أبرز جرائم ارتكبها وزير الداخلية التركي، كما نشرها تقرير موقع تركيا الآن.
1- استعان به أردوغان وزيرا للداخلية بعد أيام من مسرحية الانقلاب لتنفيذ مخططه في قمع المعارضة
2- سب وقذف وزير الداخلية للمعارضة التركية والانتهاكات المستمرة بحقهم
3- أصدر قرار باعتقال حوالي 19 شخصا من رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض
4- أصدر قرار السوريين في اسطنبول ليواجهوا الترحيل القسري
5- تلقى صويلو وزير الداخلية التركي رشاوي وهدايا ثمينة من الأوصياء المنتمين لحزب العدالة والتنمية مقابل تعيينهم رؤساء للبلديات
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