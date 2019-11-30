شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات تكميلية بالجيزة بعد إعلان خلو المقعد بوفاة النائب محمد بدوى دسوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المتوقع أن تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، المزمع عقدها يوم 8 ديمسبر 2019، تأبين النائب محمد بدوى دسوقى، عضو البرلمان عن دائرة قسم الجيزة، الذى وافته المنية مساء أمس الجمعة أثناء حفل زفاف ابنته فى أحد الفنادق الكبرى، مع إعلان خلو المقعد البرلمانى تمهيداً لإجراء انتخابات تكميليه. وحسب القانونيون فإن الدكتور على عبد العال إعمالاً للقانون والدستور، سيعلن خلو المقعد البرلمانى فى أول جلسة نيابية، بعد تلقيه إخطارا من وزير الداخلية بشأن وفاة العضو، على أن تُجرى انتخابات تكميلية تتولاها اللجنة العليا للانتخابات ليشغل بديله المقعد خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان.

وحدد قانون مجلس النواب فى مادته 25 الوضع القانونى لخلو منصب النائب المنتخب بالنظام الفردى، بأنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى، قبل انتهاء مدة عضويته بـ6 أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلى، ويجب شغل المقعد خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمده عضوية سلفة.

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ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، إن مسألة خلو المقعد البرلمانى بوفاة النائب الذى كان يشغله، أمر نظمه القانون، والذى بموجبه يخطر وزير الداخلية رئيس مجلس النواب خلال 3 أيام من الوفاة، ليعرضه الأخير على الجلسة العامة لتأبين العضو المتوفى، وإعلان خلو المقعد، تمهيداً لإجراء انتخابات تكميلية حال كان البرلمانى يشغل مقعد فردى، أو تصعيد بديله من القائمة حال كان منتخب عليها.

وأضاف فوزى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه طالما هناك أكثر من 6 أشهر على مدة مجلس النواب، التى تنتهى 9 يناير 2021، فإن الهيئة الوطنية للانتخابات ستفتح باب الترشيح لإجراء انتخابات تكميلية على المقعد "الفردى" الذى كان يشغله النائب المتوفى.

فيما تنص المادة (392) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن يُبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه فى الدائرة فى الجلسة التى أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.