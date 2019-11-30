بمشاركة بن شرقي وأوناجم.. الزمالك يسقط بثلاثية أمام مازيمبي

تغلب فريق تي بي مازيمبي الكونغولي لكرة القدم، اليوم السبت، على ضيفه الزمالك المصري بثلاثة أهداف دون رد، ضمن أولى جولات المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي المغربي، أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم مع الزمالك منذ البداية، حيث أكمل بن شرقي اللقاء، بينما تم تغيير أوناجم في الدقيقة 76.

وخلصت مجريات الشوط الأول إلى التعادل دون أهداف، قبل أن يفتتح صاحب الأرض حصة التسجيل بعد مرور 15 دقيفة على بداية الفصل الثاني بواسطة اللاعب جاكسون موليكا، ليضاعف زميله مبوتو مابي الكفة بهدف ثان في الدقيقة 66.

وعاد موليكا ليفرض نفسه نجما للقاء، بتوقيعه هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه عند الدقيقة 84، لتعلن صافرة المالي ماحمادو كيتا عن نهاية المباراة بفوز مازيمبي بثلاثية نظيفة.

ومكن هذا الانتصار، مازيمبي من الانفراد بصدارة المجموعة مؤقتا برصيد 3 نقاط، في انتظار المواجهة الثانية عن المجموعة ذاتها، والتي ستجمع اليوم بريميرو دي أغوستو الأنغولي بضيفه زيسكو يونايتد الزامبي.