الكرتي في دكة الاحتياط.. زوران يختار تشكيلة الوداد ضد اتحاد العاصمة

اختار الصربي زوران مانولوفيتش، مدرب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، دخول المباراة التي ستجمع فريقه بعد قلبل بمضيفه اتحاد العاصمة الجزائري، بالتشكيلة التالية:
في حراسة المرمى أحمد رضا التكناوتي، ثم العملود، وأشرف داري، وبدر غادارين، بالإضافة لإبراهيم النقاش، ويحيى جبران، ثم ايمن الحسوني، وتيغازوي، وبديع أووك، وأيوب الكعبي.
وفضل زوران الابقاء على العائد من الإصابة وليد الكرتي في دكة الاحتياط، شأنه شأن الظهير الأيمن عبد اللطيف نصير، بالإضافة لباباتوندي، وأسرير، وموريد، ونجم الدين.
وتدخل هذه المباراة، التي سيحتضنها ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، ضمن أولى جولات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.
ويبحث بطل المغرب عن العودة بنتيجة إيجابية من الجزائر، تجعله يُكمل مساره في مرحلة المجموعات، بمعنويات مرتفعة.
يذكر أن مجموعة الوداد، تضم إلى جانب اتحاد الجزائر، فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، وبيترو أتليتيكو الأنغولي، علما أن هذا الأخير سيحل اليوم، ضيفا على صن داونز.
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