اكتفى بالتعادل مع مضيفه نيوكاسل.. مانشستر سيتي يفقد نقطتين ثمينتين بالدوري الإنجليزي

تعثر مانشستر سيتي اليوم السبت، أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد، مكتفيا بالتعادل معه بهدفين في كل شبكة، لحساب مباريات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح الضيوف حصة التسجيل بعد مرور 22 دقيقة على ضربة البداية بواسطة اللاعب رحيم ستيرلينغ، قبل أن يعدل بعد ذلك بـ3 دقائق ويترو فيليمز الكفة لصاحب الأرض، منهيا الشوط الأول بالتعادل هدف لمثله.

وعاد السيتي في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 82 للتقدم من جديد عن طريق البلجيكي كيفن دي بروين، غير أن فرحته بهذا الهدف لم تدم أكثر من 6 دقائق، حين نجح جونجو شيلفي في التوقيع على هدف التعادل لنيوكاسل، لتنتهي المواحهة باقتسام النقاط.

وأصبح رصيد مانشستر سيتي عقب هذا التعادل 29 نقطة، في الرتبة الثانية مؤقتا، بينما رفع نيوكاسل يونايتد نقاطه لـ16 نقطة في المركز الثاني عشر.