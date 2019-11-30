مريم حسين لأول مرة في مهرجان مراكش.. وتصرح: ابنتي ستبقى بعيدة عن الفن-فيديو

تحضر الفنانة المغربية مريم حسن لأول مرة بمهرجان في المغرب، إذ كانت من بين النجوم حفل افتتاح مهرجان مراكش الدولي للفيلم، أمس الجمعة.

وعبرت مريم حسين عن سعادتها كونها تحضر لأول مرة لتظاهرة فنية في المغرب، مؤكدة أن موضوع عدم مشاركتها سابقا في أي مهرجان مغربي رغم شهرتها في الوطن العربي، يعود لانشغالاتها الفنية في الفترة التي تتلقى فيها دعوات من مهرجانات.

وأضافت مريم، أنها استغلت العطلة التي تمضيها في المغرب من أجل حضور فعاليات الدورة 18 من مهرجان مراكش.

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وعبرت مريم حسين عن رغبتها في المشاركة في عمل مغربي، كونها لم يسبق لها أن خاضت هذه التجربة، وكل مشاركتها كانت في أعمال خليجية.

ورفضت مريم حسين أن تقحم ابنتها في عالم الفن و الشهرة، كما ردت على فكرة ارتباط اسمها بمواضيع مثيرة للجدل، بالنفي معتبرة أن اسمها مقترن بأشياء جميلة.