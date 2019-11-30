الدوري الإسباني.. الريال يُسقط مضيفه ألافيس وينفرد مؤقتا بالصدارة

عاد ريال مدريد اليوم السبت، بفوز صعب من أرض مضيفه ديبورتيڤو ألافيس بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإسباني.

فبعد شوط أول سلبي النتيجة، تمكن القائد سيرجيو راموس من افتتاح حصة التسجيل للريال 8 دقائق على بداية الجولة الثانية، قبل أن يعدل بيريز الكفة لأصحاب الأرض في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

ونجح “الميرينغي” 4 دقائق بعد ذلك في استعادة التقدم من جديد، بواسطة ظهيره الأيمن داني كارفاخال، وهو التقدم الذي حافظ عليه الفريق الملكي حتى إعلان حكم المباراة غييرموا كوادرا فيرنانديز عن صافرة النهاية.

ومكن هذا الفوز الثمين، ريال مدريد من الانفراد مؤقتا بصدارة الترتيب رافعا رصيده للنقطة 31، ومبتعدا بثلاث نقاط عن غريمه برشلونة الذي سيرحل غدا الأحد، إلى العاصمة مدريد لملاقاة أتليتيكو.