أبو سنان: إصابة متوسطة لشاب إثر شجار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما، بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر وقوع شجار في بلدة أبو سنان، اليوم السبت.

واستدعي طاقم طبي من مركز "حيان"، وقدم الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح في منطقة الرأس.

وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى قسم العلاج المكثف بمستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.

هذا، ولم تتضح بعد ملابسات وخلفية الشجار.