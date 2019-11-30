القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما، بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر وقوع شجار في بلدة أبو سنان، اليوم السبت.
واستدعي طاقم طبي من مركز "حيان"، وقدم الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح في منطقة الرأس.
وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى قسم العلاج المكثف بمستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.
هذا، ولم تتضح بعد ملابسات وخلفية الشجار.
كانت هذه تفاصيل خبر أبو سنان: إصابة متوسطة لشاب إثر شجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.