- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تختبر صاروخ "الخنجر" فائق السرعة في القطب الشمالي والان مع التفاصيل
السبت 30 نوفمبر 2019
صاروخ الخنجر
ذكرت وكالة تاس للأنباء اليوم السبت نقلا عن مصدرين عسكريين أن طائرة روسية من طراز (ميج-31 كيه) أجرت اختباراً للصاروخ كينجال (الخنجر) فائق السرعة في الجزء الروسي من القطب الشمالي في وقت سابق من الشهر الجاري.
وجاء تقرير تاس بعد يوم من تحذير جهاز مخابرات دنماركي من تصاعد التنافس الجيوسياسي في القطب الشمالي وقوله إن "الجيش الصيني يستخدم البحث العلمي على نحو متزايد في القطب الشمالي سبيلاً لدخول المنطقة".
ونقلت تاس قول أحد المصدرين: "أجريت الاختبارات في منتصف نوفمبر تشرين الثاني".
وقالت تاس إن "المقاتلة ميح-31 كيه أقلعت من قاعدة أولينيجورسك الجوية في منطقة مورمانسك في شمال روسيا وأطلقت الصاروخ على هدف على الأرض في موقع بيمبوي للتدريب في منطقة كومي الروسية في القطب الشمالي".
وقال جهاز مخابرات الدفاع الدنماركي في تقرير تقييم المخاطر السنوي أمس الجمعة إن "صراع قوى يتشكل" بين روسيا والولايات المتحدة والصين مما يزيد من حدة التوتر في منطقة القطب الشمالي.
وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن وجود الصاروخ كينجال في مارس 2018 بجانب أنظمة صاروخية أخرى قال بفخر إنها لا تقهر مشيرا إلى أن بإمكانها الإفلات من أي أنظمة دفاع معادية.
وقالت وسائل إعلام روسية إن "كينجال يمكنه ضرب أهداف تبعد ما يصل إلى ألفي كيلومتر برؤوس حربية نووية أو تقليدية وإن هذه الصواريخ تم نشرها بالفعل في المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية".
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تختبر صاروخ "الخنجر" فائق السرعة في القطب الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.