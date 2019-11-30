شكرا لقرائتكم خبر عن أثينا تستدعي السفير الليبي للسؤال عن اتفاق عسكري بين حكومة الوفاق وتركيا والان نبدء بالتفاصيل

استدعت أثينا السفير الليبي للسؤال عن اتفاق عسكري بين حكومة الوفاق وتركيا . وأعربت أثينا للسفير الليبي عن استيائها من الاتفاق مع تركيا وطالبته بمعلومات تحت طائلة طرده .

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