ميسان تعلن الحداد ثلاثة أيام على شهداء التظاهرات

أعلنت محافظة ميسان، اليوم السبت، الحداد الرسمي ثلاثة أيام على أرواح شهداء التظاهرات.
وقال مكتب محافظ ميسان علي دواي، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير "أعلن الحداد الرسمي ثلاثة أيام على أرواح الشهداء الذين أستشهدوا خلال التظاهرات في محافظات العراق".
وكانت محافظات النجف، الديوانية، بابل، والمثنى، أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي، غدا الأحد، والحداد ثلاثة أيام على أرواح شهداء التظاهرات في العراق.
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