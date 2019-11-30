أعلن محافظ بابل كرار صباح العبادي، السبت، الحداد لمدة ثلاثة أيام حدادا على شهداء التظاهرات، وتعطل الدوام الرسمي ليوم غد.
وقال العبادي في بيان تابعته الخليج 365، "لتلك الأرواح التي ارتقت الى الجنان والتي ضحت من أجل العراق نعلن الحداد لثلاث أيام عـلى ارواح شهداء التظاهرات".
وأعلن العبادي، "تعـطيل الـدوام ليوم غـداً الأحد".
وشهدت محافظتي ذي قار والنجف سقوط العشرات من الشهداء والجرحى نتيجة اعمال العنف التي رافقت تظاهراتهم.
وأعلن العبادي، "تعـطيل الـدوام ليوم غـداً الأحد".
وشهدت محافظتي ذي قار والنجف سقوط العشرات من الشهداء والجرحى نتيجة اعمال العنف التي رافقت تظاهراتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بابل تعلن الحداد وتعطل الدوام الرسمي ليوم غد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.