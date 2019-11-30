بابل تعلن الحداد وتعطل الدوام الرسمي ليوم غد

وقال العبادي في بيان تابعته الخليج 365، "لتلك الأرواح التي ارتقت الى الجنان والتي ضحت من أجل العراق نعلن الحداد لثلاث أيام عـلى ارواح شهداء التظاهرات".

وأعلن العبادي، "تعـطيل الـدوام ليوم غـداً الأحد".



وشهدت محافظتي ذي قار والنجف سقوط العشرات من الشهداء والجرحى نتيجة اعمال العنف التي رافقت تظاهراتهم.