محافظ الديوانية يعلن تعطيل الدوام غداً

اعلن محافظ الديوانية، زهير الشعلان، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة غداً الأحد. وقال الشعلان، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "يوم غد الاحد عطلة رسمية في محافظة الديوانية". Advertisements وأضاف: "سيكون اعلان الحداد لثلاثة أيام ترحماً على أرواح شهداء العراق". وكانت محافظتي النجف والمثنى أعلنتا تعطيل الدوام الرسمي غداً الأحد وبعد غد الاثنين حداداً على أرواح شهداء التظاهرات.

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