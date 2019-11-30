بالصور.. تغيير اسم مستشفى في النجف من قبل المتظاهرين

تنشر الخليج 365، اليوم السبت، صوراً لتغيير اسم مستشفى وسط النجف من قبل متظاهرين.

وقال مراسل السومرية، إن المتظاهرين في محافظة النجف، قاموا مساء اليوم، بتغيير اسم مستشفى في المحافظة إلى "مستشفى الشهداء".

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية، وخاصة في محافظتي النجف وذي قار.