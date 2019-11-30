أعلنت دائرة التفتيش في وزارة الصحة، السبت، عن غلق عيادة غير مجازة للعلاج الطبيعي في منطقة الحارثية غربي بغداد.
وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم اغلاق عيادة غير مجازة للعلاج الطبيعي في منطقة الحارثية غربي بغداد، بالاشتراك مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية".
وأضافت الدائرة، أنه "تم التحفظ على الموجودات والقبض على القائمين على العيادة الوهمية وفق اوامر قضائية خدمة للصالح العام".
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق عيادة للعلاج الطبيعي غير مجازة غربي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.