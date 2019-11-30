إغلاق عيادة للعلاج الطبيعي غير مجازة غربي بغداد

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم اغلاق عيادة غير مجازة للعلاج الطبيعي في منطقة الحارثية غربي بغداد، بالاشتراك مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية".

وأضافت الدائرة، أنه "تم التحفظ على الموجودات والقبض على القائمين على العيادة الوهمية وفق اوامر قضائية خدمة للصالح العام".