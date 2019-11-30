القوات الامنية تغلق شارع المطار في كركوك

أفاد مصدر امني، السبت، باغلاق شارع المطار في كركوك. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية أغلقت شارع المطار داخل مدينة كركوك". وشهدت كركوك اليوم السبت، انفجار ثلاث عبوات ناسفة الاولى داخل سوق أحمد الاغا والاخرى قرب من شارع اطلس في المحافظة، فيما انفجرت الثالثة بالقرب من جسر الرشيد جنوب المحافظة، ما ادى الى اصابة 16 مدنيا.

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