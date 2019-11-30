قصف اوكار 'داعش' في كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن طيران الجيش قصف أوكارا لتنظيم "داعش" في كركوك. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "طيران الجيش تمكن عصر اليوم السبت، من قصف أوكار لتنظيم داعش الارهابي، في قاطع الدبس ضمن محافظة كركوك". ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.

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