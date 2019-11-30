ريال مدريد يعزز صدارته لليغا بفوز صعب على الافيس

وسجل الأهداف لريال مدريد راموس في الدقيقة 52، وكارفاخال في الدقيقة 69، بينما لديبورتيفو ألافيس سجل لوكاس بيريز من ركلة جزاء في الدقيقة 65.

وبهذا الانتصار يقفز ريال مدريد لصدارة الليجا بشكل مؤقت برصيد 31 نقطة، بينما يتجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر