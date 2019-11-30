ريال مدريد يعزز صدارته لليغا بفوز صعب على الافيس

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2019-11-30 | 14:58
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حقق ريال مدريد انتصارا هاما بنتيجة (2-1) خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم السبت، في معقل الأخير "مينديزوروزا" في إطار منافسات الجولة الـ15 من الليجا.
وسجل الأهداف لريال مدريد راموس في الدقيقة 52، وكارفاخال في الدقيقة 69، بينما لديبورتيفو ألافيس سجل لوكاس بيريز من ركلة جزاء في الدقيقة 65.
وبهذا الانتصار يقفز ريال مدريد لصدارة الليجا بشكل مؤقت برصيد 31 نقطة، بينما يتجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر
المحرر: محمد خليل
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