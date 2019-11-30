عادل عبدالمهدي يقدم استقالته إلى البرلمان العراقي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، السبت، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سلم طلب استقالته إلى مجلس النواب.
وقال المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "رئيس الوزراء سلم مجلس النواب طلبا رسميا بالاستقالة الذي أكد يوم أمس أنه سيرسله".
والجمعة، أعلن عبدالمهدي نيته تقديم استقالته إلى البرلمان، لكن ذلك لم يمنع تواصل الاحتجاجات في مدينة الناصرية مسقط رأسه.
وتجددت المظاهرات في المدينة في تحد للقمع الذي نفذته تمارسه الأمن والذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 متظاهراً خلال اليومين الماضيين.
واندلعت أعمال العنف بعد أن اقتحم المتظاهرون القنصلية الإيرانية وأحرقوها في مدينة النجف، متهمين طهران بالهيمنة على مقدرات العراق.
فيما شهدت كربلاء، احتجاجات تخللها إطلاق قنابل غازية استمرت حتى مطلع صباح السبت، وفي الديوانية، خرج الآلاف إلى الشوارع مبكراً للمطالبة بـ"إسقاط النظام".
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