وزارة العدل الإماراتية تحتفي بيوم الشهيد: عزة وفخر

شاركت وزارة العدل الإماراتية في مراسم الاحتفاء بيوم الشهيد، التي أقيمت في الوقت نفسه بجميع دور القضاء والمرافق القضائية بالدولة، في تمام الساعة 8 صباحاً.

وجرى خلال الاحتفاء تنكيس العلم ثم الوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لذكرى شهداء الوطن، ثم تم رفع العلم وترديد السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد سلطان بن سعيد البادي الظاهري، وزير العدل الإماراتي، في كلمته بهذه المناسبة أنه "يوم آخر للعزة والفخر والإجلال والتعظيم لما يقدمه أبناء الإمارات لوطنهم المعطاء".

وقال: "ونحن نحتفي بيوم الشهيد نتذكر بكل الفخر والتقدير هؤلاء الفتية البررة، ممن قدموا أرواحهم الطاهرة فداء للوطن الغالي وقضايا الإنسانية".

وتابع: "كما نحتفي بأبناء الإمارات الذين ضحوا بأرواحهم الذكية، وسطروا للتاريخ أروع ملاحم ومعاني البذل والفداء لوطن العزة والفخر دولة الإمارات العربية المتحدة، نستلهم في هذا اليوم قيم التفاني والإخلاص والولاء والانتماء المتجذرة في نفوس أبناء الإمارات، التي تحلوا بها وهم يجودون بأرواحهم في ساحات البطولة والعطاء وميادين الواجب".





وأضاف: "نحتفي اليوم بأبنائنا الذين يمثلون كل المعاني العظيمة لشرف الانتماء والعطاء للوطن والانتساب لقواتنا المسلحة المجيدة درع الوطن وحصنه المنيع، هؤلاء ممن لبوا نداء الحق والواجب، وحملوا أوسمة الفخر والإعزاز، فقدموا أرواحهم الطاهرة في ساحات العزة والكرامة بوطنية صادقة دفاعاً عن الوطن ومكتسباته وقيمه النبيلة".

وأردف: "ومع كل ذكرى وفي كل يوم نستلهم منهم معاني الانتماء والفخر والعزة، وتشمخ هاماتنا فخراً واعتزازاً بمن ضحوا بأرواحهم الطاهرة، ومن أجلهم ومن قبل هذا من أجل وطن العزة والكرامة نجدد العهد والوعد ومعاني الوفاء أيضاً لقيادتنا الرشيدة".

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بدوره، أكد المستشار محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، أن "يوم الشهيد" سيظل مصدر فخر واعتزاز وذكرى غالية لشهداء الوطن والواجب، الذين نذروا أنفسهم خدمة لهذه الأرض الطيبة والدفاع عن الوطن الغالي.

وأشار إلى أن تكريم القيادة الرشيدة لهم و لأسرهم، يؤكد أن ذكراهم الغالية ستبقى حية لدى جميع أبناء الوطن، وأن أسر الشهداء هي مصدر فخر وإلهام وقوة، وأن احتفالية الدولة هي لكل شهيد بذل روحه الطاهرة حماية للوطن وفداء للواجب ورسالة شكر وتقدير لما قدموه من تضحيات.





وقال: "لقد رفع شهداء الوطن الهامات والرؤوس عالياً، وسطروا أعظم ملاحم البطولة والجسارة، وقدموا سيراً عطرة في بذل أرواحهم ودمائهم فداء للعزة والكرامة.. وحفاظاً على أمن الوطن واستقراره".

وأضاف: "في يوم الشهيد نؤكد أن أرواح شهدائنا الأبرار ستزيد أبناء الدولة عزيمة وإصراراً على التضحية من أجل الوطن ونصرة المظلوم، وأنهم وسام فخر واعتزاز لكل أبناء الإمارات".

من جانبه، قال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات، إن هذا اليوم هو يوم تعلن فيه الدولة وشعب الإمارات أنها أبداً لا تنسى أبناءها البررة الذين جادوا بأرواحهم حباً لتراب بلادهم، فقضوا في سبيل الذود عنه ونالوا شرف الشهادة.

وأضاف: "في هذا اليوم يستلهم منه شباب الدولة كيف يكون حب الوطن عملاً وتضحية بلا حدود وفداء بالروح والدم، وعظة بأن الوطن باق وما دونه إلى زوال، فيترسخ في قلوبهم وعقولهم معنى الانتماء الحقيقي ومعنى البطولة في أروع صورها".

وحضر المستشار محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، والقضاة، مراسم الاحتفاء بيوم الشهيد، التي أقيمت بمبنى المحكمة في أبوظبي، فيما حضر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، احتفالية مماثلة أقيمت أمام مقر النيابة العامة الاتحادية بقصر الخبيرة في أبوظبي.

وحضر عبدالله عبدالجبار الماجد، وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة المراسم، التي أقيمت بوزارة العدل الإماراتية بساحتها الرئيسية في أبوظبي، بحضور عدد من قيادات الوزارة وأعضاء من السلطة القضائية والإداريين.