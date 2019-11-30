يوم الشهيد الإماراتي.. ذكرى عزيزة في قلوب اليمنيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرى غالية في قلوب الشعب اليمني سطرتها دماؤهم الزكية التي تشهد عليها جداريات عدن ومياه سد مأرب العظيم وباب المندِب وأراضي تعز وحضرموت والحديدة في معركة الوجود والمصير المشترك.

لوحة شرف نفيسة على صدر أبناء اليمن واحدة من أقدم مراكز الحضارة القديمة لجنود أوفياء صدقوا ما عاهدوا الله عليه من أعمار مختلفة يمثلون الصفوة من أبناء الشعب الإماراتي الشقيق.

يوم الشهيد الإماراتي ذكرى وثيقة الصلة باليمن ، موصولة بتضحيات غالية بذلت ولا تزال تبذل على تراب الوطن الغالي جنبا إلى جنب مع أشقائهم في دول التحالف العربي الذين يخوضون معركة الكرامة في بلاد العرب الأولى.

هناك على أرض اليمن يمتزج دم الشهيد الإماراتي بدم أخيه اليمني للخلاص من العدو المشترك.. يقاتلون معا ضد إرهاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران التي تسعى للانقلاب على عروبة اليمن السعيد.