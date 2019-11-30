الداخلية الإماراتية: تضحيات الشهداء أوسمة تطوق أعناقنا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفت وزارة الداخلية الإماراتية، السبت، بيوم الشهيد، عبر تنكيس العلم في الساعة الثامنة من صباح اليوم، ووصف القيادات الشرطية تضحيات الشهداء بأنها أوسمة تطوق أعناقهم.

ووقف ضباط ومنتسبو الوزارة دقيقة دعاء صامت ثم عاد العلم مرفوعاً فوق السارية في مبنى الوزارة، مصحوباً بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبرت قيادات وزارة الداخلية وكبار ضباط الشرطة عن عظيم الفخر والاعتزاز بأبنائها الذين استشهدوا في ميادين الشرف، واصفين تضحياتهم بأنهم أوسمة شرف وكرامة تطوق أعناقنا جميعاً وتدفعنا للمزيد من العمل وتقديم الواجب الوطني.

ودعوا الله تعالى أن يتغمد الشهداء الأبرار بواسع رحمته، وأن يدخلهم مدخل صدق، وأن ينعموا بجنات الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقاً.

وقال الفريق سيف الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، إن الاحتفال بيوم الشهيد سيبقى مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعاً فيها، نستذكر بكل إجلال وتقدير تضحيات شهداء الوطن الأبرار الذين قدموا أرواحهم الغالية فداء للوطن وتلبية لنداء الواجب.





وأضاف: "ونحن في هذا اليوم نقف جميعاً وقفة إجلال وإكرام أمام مواكب الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الواجب الوطني المقدس".

وثمّن توجيهات القيادة الرشيدة بتخصيص يوم الـ30 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، يوماً خاصاً يحيي فيه أبناء الإمارات ذكرى الشهيد العطرة.

وأضاف أن "هذا اليوم يحمل في ثناياه دلالات واضحة تتمثل في مدى عمق التلاحم والترابط الذي يجمع القيادة بالشعب، ناهيك عن تقدير وفخر عميقين بهؤلاء الأبطال الذين رحلوا بأجسادهم، وأن أرواحهم النقية الطاهرة باقية فينا فهم رمز للعطاء".

وأشار إلى أن عظمة تضحيات الشهداء في سبيل الوطن تغرس في النفوس قيم التضحية والفداء وتستحق تخصيص يوم وطني للاحتفاء فيه بذكرى شهداء الوطن، وبفضلهم وتكريماً لمكانتهم وتخليداً لبطولاتهم.

وقال: "إن هؤلاء الشهداء الأبرار الذين حملوا مسؤولية الدفاع والذود عن الوطن وبذلوا الأرواح رخيصة وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية في سبيل دينهم وأمتهم، رسخوا قيم التفاني والإخلاص والولاء".

ودعا الشعفار في نهاية كلمته، الله جلت قدرته، أن يتقبل شهداءنا ويحفظ رجالنا وينصر قواتنا ويصون أوطاننا، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان والخير والاستقرار على منطقتنا.

بدوره أكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، رئيس مجلس التطوير المؤسسي في وزارة الداخلية، أن احتفاءنا بذكرى يوم الشهيد وسام فخر لنا جميعاً ويمثل تقديراً وعرفاناً من قيادة دولة الإمارات وشعبها، لما قدمه هؤلاء الشهداء الأبرار.

وقال: "إننا لن ننسى ما حيينا تضحيات شهدائنا الأبرار الذين سطروا بدمائهم أروع التضحيات وأنصع صور العطاء، التي ستظل محل فخر لنا نتذكرها بكل الاعتزاز والتقدير في تاريخنا الوطني".

وأضاف: "وهذا هو نهجنا الراسخ في تقدير كل من خدم وطنه وضحى وبذل من أجله، والذاكرة الوطنية لشعب الإمارات على مر العصور تخلد دوماً سيرة النماذج المضيئة وفي مقدمتهم شهداء الوطن".

وتابع: "تاريخنا الوطني سيذكر بحروف من نور تضحيات شهدائنا ودورهم المشهود ومشاركتهم في معركة مصيرية وتاريخية للدفاع عن الأمة بدمائهم الزكية وأرواحهم الطاهرة، فلم تكن مشاركة جنودنا البواسل دفاعا عن اليمن وحده بل لإحباط مؤامرة إشاعة عدم الاستقرار بالمنطقة بأسرها".





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وقال: "إننا في يوم الشهيد .. هذا اليوم الوطني من أيامنا المجيدة يحق لنا جميعاً أبناء هذا الوطن أن نفخر بهذه الكوكبة من أبنائنا الشهداء البررة".

ودعا الجميع أن يجعلوا هذا اليوم يوماً وطنياً لرد الجميل، وأن يكون فرصة لاستذكار قيم التفاني والإخلاص والولاء والانتماء للوطن الغالي والقيادة الحكيمة.

وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية عظيمة تستذكر فيه قيادة دولة الإمارات وشعبها الكريم، بطولات وملاحم شهداء الإمارات الأبرار والمجد المخلد الذي سطروه بدمائهم الغالية في ميادين القتال من أجل رفعة وكرامة وعزة الوطن.

وأشار إلى أن بطولات الشهداء ستبقى أوسمة عز وكرامة يفتخر بها شعب الإمارات وأبناؤه ورمزاً لمعاني البذل و العطاء والتضحية والفداء، وأن أرواحهم نبراس خالد يضيء طريق الأجيال وبطولاتهم، قصص يحتذى بها أبناء الوطن في الإخلاص والفداء.

وشدد على أن تضحياتهم ستظل حافزاً لاستكمال ومتابعة مسيرة العمل والجد وبذل المزيد من العطاء، من أجل رفعة الوطن والحفاظ عليه وحمايته في مواجهة أي تهديد أو خطر قد يتعرض له.

وأضاف: أننا "نقف جميعاً في هذا اليوم المجيد وقفة إجلال واحترام لشهدائنا الأبرار وأسرهم وأبنائهم، فقد قدموا الغالي والنفيس فداء للوطن، وبطولاتهم نموذج راسخ في الوحدة الحقيقية والقوة والتلاحم والتعاضد والتكاتف والتفاني والولاء والانتماء للوطن والقيادة".

وقال اللواء سالم علي مبارك الشامسي، وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، إن يوم الشهيد في دولة الإمارات يذكرنا بمآثر وبطولات أبناء الإمارات البواسل الذين ضحوا بأغلى ما يملكون لحماية الوطن ومقدراته.

وأشار إلى أن التوجيهات السامية للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، بأن يكون يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام يوماً للشهيد، هو تخليد ووفاء وعرفان لتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن وأبنائه البررة الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية دولة الإمارات العربية المتحدة خفاقة عالية.





وأكد أن تاريخ الوطن على مر الزمن سيحفظ في ذاكرته أولئك الرجال الذين ضربوا أروع الأمثلة وأصدقها وقدموا أرواحهم فداء للوطن، وستبقى ذكراهم نبراساً يضيء دروب العزة.

وجدد اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، اعتزازه بقرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بتخصيص يوم للشهيد تكريماً لشهداء الوطن واستذكاراً لبطولاتهم وتضحياتهم وإخلاصهم.

وقال قائد عام الدفاع المدني إن كل شهيد قدم روحه من أجل العزة والكرامة أصبح ملحمة وطنية وقدوة لأبنائنا في حب الوطن، بما يجسده من القيم الوطنية والولاء والانتماء والإخلاص.

وقال اللواء عبد العزيز مكتوم الشريفي، مدير عام الأمن الوقائي بوزارة الداخلية، إن "يوم الشهيد يوم نخلد فيه بكل وفاء وعرفان ما قام به الشهداء من تضحيات وعطاء وبذل، فهم أعطوا أرواحهم لتظل راية دولة الإمارات العربية المتحدة خفاقة عالية وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه".

وأشار إلى أن يوم الشهيد هو يوم لتكريم شهداء الوطن وذويهم وإعلاء قيم الوفاء والعطاء المتجذرة في المجتمع الإماراتي، التي تعد أحد أهم روافد استقراره على المستويات كافة.

وأضاف: "في هذا اليوم ينبغي أن نغرس في وجدان الشباب والنشء أن الأوطان تبنى بسواعد الرجال وأصالة المبادئ وشهامة المواقف".

وتابع: "ونحن إذ نستذكر يوم الشهيد فإننا نحتفي بتضحيات أبناء الوطن الشهداء الأبرار، فدولة الإمارات العربية المتحدة لا تنسى أبداً أبناءها المخلصين الذين يقدمون أرواحهم فداء لها ويزرعون بتضحياتهم الكبيرة القيم النبيلة في قلوب النشء والشباب وعقولهم".