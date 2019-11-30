16 مصابا في محاولة اقتحام مقر الشرطة العراقية بالناصرية

ذكر شهود عيان، السبت، أن 16 شخصاً أصيبوا بجروح إثر إطلاق قوات الشرطة العراقية الرصاص عليهم، عندما حاولوا اقتحام مقر قيادة الشرطة الاتحادية في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي بغداد.

وقال شهود العيان لوكالة الأنباء الألمانية إن قوات الشرطة العراقية أطلقت الرصاص الحي صوب متظاهرين، خلال محاولتهم اقتحام مقر قيادة شرطة ذي قار لتفريقهم، مما تسبب في إصابة 16 متظاهراً بجروح.

وأوضح الشهود أن "عمليات كر وفر تشهدها حالياً شوارع الناصرية بين قوات الشرطة ومتظاهرين، لإبعادهم عن مقر الشرطة الذي يصر المتظاهرون على اقتحامه".

وفرض متظاهرون آخرون السيطرة على الجسور الثلاثة الكبرى النصر والزيتون والحضارات، فيما يتجمع الآلاف من المتظاهرين في ساحة الحبوبي.

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وتعيش مدينة الناصرية العراقية حالة من الانفلات الأمني، وسط غياب القيادات الإدارية والأمنية عن المشهد، حيث أعلن محافظ ذي قار ورئيس مجلس المحافظة ومعاونوهما وقائد الشرطة، استقالاتهم على خلفية الاضطرابات الأمنية بالمحافظة.

واندلعت أعمال العنف، بعد أن اقتحم المتظاهرون القنصلية الإيرانية وأحرقوها في مدينة النجف، متهمين طهران بالهيمنة على مقدرات العراق.

يأتي ذلك فيما شهدت مدينة النجف هدوءا نسبياً، صباح السبت، لكن غالباً ما تبدأ الحشود بالتجمع في المساء، وفقاً لناشطين.

وعلى أصوات المظاهرات في الشوارع العراقية، عقد مجلس الوزراء، السبت، جلسة استثنائية لعرض استقالة رئيسه وأعضاء الحكومة العراقية.