عادل عبدالمهدي يسلم استقالته رسمياً إلى البرلمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

الخليج 365

سلم رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، إستقالته رسمياً إلى البرلمان، حسبما أفاد مراسل قناة العربية .



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يأتي ذلك في حين وافق مجلس الوزراء العراقي خلال اجتماع طارئ عقد اليوم لعرض موضوع استقالة رئيس مجلس الوزراء، على استقالة كل من مدير مكتب رئيس الوزراء أبو جهاد الهاشمي، والأمين العام للمجلس، حميد الغزي.

وأفاد مجلس الوزراء في بيان لاحق أنه عقد جلسة استثنائية دعا إليها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لعرض موضوع استقالته والحكومة وتقديمها إلى مجلس النواب، ولمناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الأمور اليومية وفق الدستور.

كما شدد المجلس في بيانه على مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، معتبراً أن تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء.