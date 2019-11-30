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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زعيم معارض : جرائم النظام الإيراني تشبه جرائم الشاه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قال زعيم المعارضة الإصلاحية في إيران، مير حسين موسوي، اليوم السبت، أن الجرائم التي قامت بها السلطات الحالية ضد المحتجين، بـ ”جرائم نظام الشاه محمد رضا بهلوي في 8 سبتمبر/أيلول 1978، قبل ثورة روح الله الخميني“.
جاء ذلك في بيان أصدره ووصف فيه الحملة الأمنية ضد الاحتجاجات الأخيرة بأنها "تشبه ما حصل في ميدان جاله في طهران" .
وقالت تقارير صحفية أجنبية، إن ”عدد قتلى المظاهرات التي دعمت ثورة الخميني وواجهتها قوات نظام الشاه محمد رضا بهلوي، تراوح بين ألفين وثلاثة آلاف قتيل سقطوا في العاصمة طهران بميدان جاله، ومن ثم ارتفع الرقم فيما بعد ليصل إلى أربعة آلاف قتيل، فيما عرف بالجمعة السوداء“.
وقال موسوي: ”كان قتلة المتظاهرين في عام 1978 ممثلين لنظام غير ديني (الشاه محمد رضا بهلوي)، لكن مطلقي النار على احتجاجات منتصف نوفمبر، ممثلين عن حكومة دينية، وسلطة مطلقة“، في إشارة إلى المرشد علي خامنئي.
وقدم المعارض موسوي من مكان إقامته الجبرية تعازيه لأسر الذين قُتلوا في الاحتجاجات، وقال للمسؤولين الحكوميين: ”يكفي أن يولي النظام الاهتمام لعواقب مذبحة جاله بطهران“.
ووصف مير حسين موسوي؛ قرار السلطات الثلاث (الرئاسية والبرلمانية والقضائية) بمضاعفة سعر البنزين إلى ثلاثة أضعاف بأنه ”قرار تجاري غير حكيم“.
ومير حسين موسوي، هو آخر رئيس وزراء لإيران، ويقبع تحت الإقامة الجبرية منذ عام 2011، بعد أن قاد الاحتجاجات لمدة عامين تقريبًا ضد النظام بتهمة تزويره نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2009.
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