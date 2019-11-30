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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محكمة مصرية تقضي بإعدام وسجن مدانين في خلية إمبابة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019
الخليج 365
قضت محكمة مصرية بمعاقبة المتهم محمد جاد بالإعدام شنقًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة" الإرهابية، بعد أخذ رأي المفتي.
ووجهت النيابة للمتهمين وعددهم 16، بينهم 3 هاربون، تهم إنشاء جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية، والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على رجال الأمن وحيازة الأسلحة النارية، خلال الفترة بين 2013 حتى مارس 2015.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في مارس 2018 بإعدام 8 متهمين، والسجن المؤبد لـ4 آخرين بقضية خلية إمبابة الإرهابية، وفي سبتمبر الماضي قضت محكمة النقض بإلغاء عقوبة الإعدام لـ 8 متهمين وتخفيفها إلى المؤبد، وتأييد المؤبد على 4 متهمين آخرين في القضية.
ووجهت النيابة للمتهمين إضافة إلى آخر توفي نتيجة لتبادل إطلاق نار مع قوات الأمن، تهم ممارسة أعمال الإرهاب والاعتداء على القوات الشرطية ومنشآت الدولة.
كما أسندت إليهما شروعهما والمتوفى في قتل مأموري الضبط القضائي سامي عزت محمود فهمي، والنقيب عبدالرحمن محمود شحاتة، وقوات الشرطة المرافقة لهما.
وشملت اتهامات النيابة إحراز كل منهما سلاحًا ناريًا دون ترخيص، وذخائر.
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